Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi
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Tokat, Polis, 3. Sayfa

Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi

Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi Tokat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen piknik yapmaya çıkan sığınmacılara polis müdahale etti.

22.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:21
Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi

Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi

TOKAT - Tokat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen piknik yapmaya çıkan sığınmacılara polis müdahale etti.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, koronavirus salgınına karşı milli parklarda, ormanlarda, park ve bahçelerde piknik yapılması ve mangal yakılması yasakladı. Tokat'ta yasağa uymayan sığınmacıların Kemer Mahallesinde boş bir arazide piknik yaptığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Irak ve İranlı sığınmacıların bir araya gelerek mangal yaptıklarını tespit eden ekipler müdahale yaptı. Polisleri uyarısı sonucu yaktıkları ateşi söndürerek mangallarını toplayan piknikçiler bölgeden uzaklaştırıldı.

Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi

Kaynak: İHA

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Yasaklara aldırış etmeyen piknikçilere polis müdahalesi

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