Kabine Toplantısı sona erdi! Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kararları neler?
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Kabine Toplantısı sona erdi! Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kararları neler?

11.01.2021 18:20 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:27
Kabine Toplantısı sona erdi! Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kararları neler?

2021 yılın ilk kabine toplantısı bugün toplandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor! Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kararları neler? sorularının cevaplarını buradan bulabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugün saat 15:00'da toplantı. Toplantının bitmesine az bir zaman kala Kabine toplantısı kararları neler olacak merak edilmeye başlandı. 2021 yılın ilk kabine toplantısı konusu koronavirüs ve yasaklar. Kabine Toplantısı sonrası Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kararları neler? soruları, vatandaşların en çok merak ettiği sorular!

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

En son 28 Aralık 2020 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrası pek çok yasak gelmişti. Vatandaşların gözü bugün gerçekleşen 2021 yılın ilk kabine toplantısında. 15 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı ve yasaklar kalkacak mı sorusunun cevabı bugün belli olacak. Saat 15:00'da başlayan Kabine Toplantısı bittikten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni alınan kararları ve kabine toplantısında yasakların neticesi hakkında verilen kararları açıklayacak!

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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