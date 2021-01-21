Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Kabine toplantısı kararları...

Yasakların ne zaman kalkacağı ile son dakika kararları takip edilmeye devam ediyor. Hafta sonuna yaklaştıkça kısıtlamalar ile ilgili araştırmalarda artıyor. 11 Ocak 2021 kabine toplantısı kararlarında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklanmıştı. Peki, Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Kabine topla

Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilen kısıtlamaların son durumu sorgulanmaya devam ediliyor. Uzunca bir süredir devam etmekte olan hafta sonu ve akşam 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Kabine Toplantısına odaklandı. Peki, Kabine Toplantısı ile resmiyet kazanacak olan yasaklar ne zaman kalkacak? İşte, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen bazı bilgiler

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sokağa çıkma yasağı hakkında 11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yasaklar Mart ayı itibariyle kaldırılacağı düşünülüyor.

Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.

Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı da kademeli olarak kaldırılması beklenen kısıtlamalar arasında yer alıyor.

Yasaklar

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?

Sokağa çıkma yasakları hafta içi 21.00-05.00 hafta sonu ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürüyor. 20 yaş altı, hafta içi 13.00-16 saatlerinde 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor.

Yasaklar

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs pandemi sürecinde alınan kararlarda yön gösterici nitelik taşıyan Bilim Kurulu, 20 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Burada görüşülecek konular, Kabine Toplantısının da gündeminde yer alacak.

Kabine Toplantısının gerçekleşeceği tarih ise Cumhurbaşkanlığı takvimi aracılığıyla duyurulacak.