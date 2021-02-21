Yasaklar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı için dikkat çeken tarih açıklaması

Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı uygulaması koronavirüs önlemleri kapsamında devam ediyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı, hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu cuma akşamı başlayıp pazartesi sabah 05:00'e kadar devam ediyor. Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı için dikkat çeken tarih açıklama

Hafta sonu yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs yasaklarının ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var.' dedi. Öte yandan Gündemde yer alan açıklamalara göre mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

Yasaklar ne zaman kalkacak Hafta sonu yasağı bitecek mi Sokağa çıkma yasağı için dikkat çeken tarih açıklaması

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.' dedi.