Yasaklar ne zaman başlıyor? Bugün sokağa çıkmak yasak mı? Koronavirüs yasakları saatleri ne zaman?

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirlerin saatleri ve zaman dilimleri merak edildi. Peki, Bugün sokağa çıkmak yasak mı? Koronavirüs yasakları saatleri ne zaman? Yasaklar ne zaman başlıyor?

Ülkemizde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni kısıtlamaları da getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelde kapsamında alınan kararların detayları merak ediliyor. Yasaklar ne zaman başlıyor? Bugün sokağa çıkmak yasak mı? Koronavirüs yasakları saatleri ne zaman?

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ülkemizde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni kısıtlamaları da getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelde kapsamında alınan kararlar bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlanacak. Alınan karar ilk olarak; alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde uygulanacak. Bu yerler bugün 20.00'de kapanacak, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

RESTORANLAR KAPANDI MI?

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ¬içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI

Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulama, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

DÜĞÜN VE NİKAHLAR YASAK MI

Nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.

Ayrıca 30 Temmuz'da yayımlanan genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksiz uygulanacak.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin alınarak özel araçla seyahat edilebilecek.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.