Yasaklar kalktı sıcaklar arttı, tatilciler denize koştu

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Yasaklar kalktı sıcaklar arttı, tatilciler denize koştu Mersin'deki turistik tesis işletmecileri Kurban Bayramı'nda da umutlu olduklarını belirtti Mersin'in Silifke ilçesinde 1 Temmuz'da korona virüs nedeniyle yasakların kalkması ve artan sıcaklar tatilcileri denize koşturdu.

Yasaklar kalktı sıcaklar arttı, tatilciler denize koştu

Mersin'deki turistik tesis işletmecileri Kurban Bayramı'nda da umutlu olduklarını belirtti

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 1 Temmuz'da korona virüs nedeniyle yasakların kalkması ve artan sıcaklar tatilcileri denize koşturdu.

Silifke'de yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizmciler hazırlıklarını tamamladı. Silifke ilçesine bağlı Atakent ve Taşucu mahallelerindeki işletmeler, yoğun rezervasyon alırken, bayram tatili için geç kalınmaması için de vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Silifke'de turizmciler, gurbetçilerin yanı sıra, Adana, Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Osmaniye ve çevre illerden bayram tatili için gelecek tatilcileri bekliyor.

Birçok turizm tesisi bayram hazırlıklarını tamamlarken, ilçede tatilcilere önceden rezervasyon yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Silifke'nin Taşucu ve Atakent mahallelerinde bulunan turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen Kurban Bayramı'ndan umutlu olduklarını belirttiler.

Her yıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turisti ağırlayan Silifke'de, turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı. Tüm dünyada etkili olan korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de alınan önlemler ve aşılama ile vaka sayılarında düşüş görülürken, iyileşen hasta sayılarındaki artışla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme takvimini açıklaması ve seyahat yasağının kaldırılmasıyla tatilciler Silifke'ye bağlı turistik Atakent ve Taşucu mahallelerindeki yazlıklarına gelmeye başladı.

Turizm sezonunda yüzde 100 doluluk oranı yaşadıklarını belirten otel sahibi Düşünsel Fener, "Turizm Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Sosyal mesafe, maske ve dezenfekte konusunda otelimiz müşterilerine gereken kolaylığı sunmaktadır. Bu yıl 1 Temmuz itibari ile otelimizde ve bölge otellerinde doluluk oranımız yüzde 100 oranındadır. Bu sezon iyi bir yaz geçireceğimizi umuyoruz. Umutluyuz. İnşallah ülkemiz kısa zamanda bu virüsü defedecektir. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Taşucu'nda işletme sahibi Fatma Koca Aytekin ise tatilcilerin bölgeye tatile gelmeye başladıklarını, bu sezon güzel bir sezon geçireceklerinden umutlu olduklarını söyledi.

Tatilciler ise artan sıcaklar ve normalleşme ile birlikte derin bir nefes aldıklarını, denize girmenin zevkini çıkardıklarını belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi