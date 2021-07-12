YASAKLAR KALKTI, RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ İLK YOLCUSUNA BİLET HEDİYE ETTİ
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YASAKLAR KALKTI, RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ İLK YOLCUSUNA BİLET HEDİYE ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RUSYA ile Türkiye arasında uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından, özel havayolu şirketleri yolcu sayısını arttırmak için özel hediyeler hazırlıyor.

RUSYA ile Türkiye arasında uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından, özel havayolu şirketleri yolcu sayısını arttırmak için özel hediyeler hazırlıyor. Bu bağlamda salgın nedeniyle durdurduğu uçuşlarına bugün yeniden başlayan Rus havayolu şirketi ilk bilet alan yolcusuna gidiş ve dönüş bileti hediye etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklar nedeniyle Türkiye seferlerine ara veren Rus havayolları yasağın kalkması ile birlikte seferlerine yeniden başladı. Rus havayolu şirketi, Rusya'nın Rostov şehrinden İstanbul Havalimanı'na ilk seferini gerçekleştirdi. Yasağın kalkmasından sonra yapılan ilk sefere ilk bileti alan Nordana Makhmudova'ya havayolu şirketi tarafından gidiş-geliş iki kişilik bilet hediye edildi. Bilet ve bagaj işlemlerini yaptırırken hediye bilet kazandığını öğrenen Makhmudova seferlerin tekrar başlamasından dolayı çok sevindiğini ifade ederek böyle bir şey beklemediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

YASAKLAR KALKTI, RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ İLK YOLCUSUNA BİLET HEDİYE ETTİ
YASAKLAR KALKTI, RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ İLK YOLCUSUNA BİLET HEDİYE ETTİ
YASAKLAR KALKTI, RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ İLK YOLCUSUNA BİLET HEDİYE ETTİ
YASAKLAR KALKTI, RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ İLK YOLCUSUNA BİLET HEDİYE ETTİ
YASAKLAR KALKTI, RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ İLK YOLCUSUNA BİLET HEDİYE ETTİ
YASAKLAR KALKTI, RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ İLK YOLCUSUNA BİLET HEDİYE ETTİ
YASAKLAR KALKTI, RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ İLK YOLCUSUNA BİLET HEDİYE ETTİ
YASAKLAR KALKTI, RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ İLK YOLCUSUNA BİLET HEDİYE ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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