Yasaklar kalktı mı? Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Kısıtlamaların kalkması için gerekli şartlar neler?
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Yasaklar kalktı mı? Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Kısıtlamaların kalkması için gerekli şartlar neler?

19.02.2021 09:02 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:05
Yasaklar kalktı mı? Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Kısıtlamaların kalkması için gerekli şartlar neler?

Pandemi döneminde getirilen yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Vatandaşlar bu konuda yasaklar kalktı mı? Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Kısıtlamaların kalkması için gerekli şartlar neler gibi konular araştırırken yetkililerden gelen açıklamalarla konunun detayları netleşiyor. Peki, hangi illerde kısıtlamalar kalkacak?

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Mart ayında normalleşmeye geçiliyor" ifadelerini kullandı. Esnafın ve vatandaşların merakla beklediği bu süreçte nasıl bir plan yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki, Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Kısıtlamaların kalkması için gerekli şartlar neler? Yasaklar kalktı mı?

YASAKLAR KALKTI MI?

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Mart ayında normalleşmeye geçiliyor" ifadelerini kullandı. Esnafın ve vatandaşların merakla beklediği bu süreçte nasıl bir plan yapılacağı ise merak konusu oldu. Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşmenin nasıl olacağını Hürriyet'e anlattı:

HER İL, 4 KRİTER ÜZERİNDEN PUANLANACAK

"Şu anda Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak.

O kriterler şöyle olacak:

1- İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları

2- Testte pozitiflik oranları

3- Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu

4- İllerdeki aşılama durumu

PUANLAMAYA GÖRE KISITLAMALAR GERİ GELEBİLİR

Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesi (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu olacakken, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden arttırılması gündeme gelebilecek."

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 09:05:20. #1.15#
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