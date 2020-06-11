Yasaklar kalktı, Malatyalılar piknik alanlarını doldurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yasaklar kalktı, Malatyalılar piknik alanlarını doldurdu

Yasaklar kalktı, Malatyalılar piknik alanlarını doldurdu Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uzun süredir vatandaşların ziyaretine kapalı olan Turgut Özal Tabiat Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldı.

11.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:49

Yasaklar kalktı, Malatyalılar piknik alanlarını doldurdu

MALATYA - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uzun süredir vatandaşların ziyaretine kapalı olan Turgut Özal Tabiat Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldı. Mangal ve semaver yakmanın yasak olduğu mesire alanı, çocuk ve yaşlılara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da kalkması ile hareketlendi.

Malatya'da vatandaşların yaz aylarında doğa ile iç içe vakit geçirdiği yer alan Orduzu Pınarbaşındaki Turgut Özal Tabiat Parkı, normalleşme süreci ile birlikte hareketlenmeye başlandı. Uzun süredir içeride olan Malatyalılar, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreci ile birlikte kendilerini dışarı attı.

Mangal ve semaver yakmanın yasak olduğu mesire alanında, sosyal mesafe kurallarına uyuduğu görülüyor. Vatandaşlar, uzun süredir içeride kalmanın verdiği yorgunluğu parkta yürüyüş yaparak atarken, gölet üzerinde hizmet veren su bisikletlerinde de korona önlemleri alındı.

El hijyeni ve dezenfektana önem verilen su bisikletinde, vatandaşlar doğa ile iç içe parkta korona virüsün stresini atıyor.

Yasaklar kalktı, Malatyalılar piknik alanlarını doldurdu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Haber
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' sorusunu yönelten muhabire küfredip üzerine yürüdü
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" sorusunu yönelten muhabire küfredip üzerine yürüdü
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Hikmet Karaman Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Yasaklar kalktı, Malatyalılar piknik alanlarını doldurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:52:49. #1.14#
title