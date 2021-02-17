Yasaklar kalkıyormu? Kısıtlamalar bitiyormu? Sokağa çıkma yasağı ve pandemi yasakları ne zaman kalkacak?
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Yasaklar kalkıyormu? Kısıtlamalar bitiyormu? Sokağa çıkma yasağı ve pandemi yasakları ne zaman kalkacak?

17.02.2021 07:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 07:54
Yasaklar kalkıyormu? Kısıtlamalar bitiyormu? Sokağa çıkma yasağı ve pandemi yasakları ne zaman kalkacak?

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali verilirken vatandaşlar yasaklar kalkıyormu, kısıtlamalar bitiyormu, sokağa çıkma yasağı ve pandemi yasakları ne zaman kalkacak gibi soruların yanıtlarını merak etti.

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yerinde karar' dönemine geçildiğini vurgulayıp kısıtlamalarda esneme kriterlerinin belirlenmesi için Bilim Kurulu'nun çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi. Peki, yasaklar kalkıyormu, kısıtlamalar bitiyormu, sokağa çıkma yasağı ve pandemi yasakları kalktı mı?

YASAKLAR KALKIYORMU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı. Açıklamada "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'Yerinde karar' dönemine geçiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Kısıtlamalarda esneme kriterlerinin belirlenmesi için Bilim Kurulu'nun çalıştığını ifade eden Koca, "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz" diyerek kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali de verdi.

Ülkemizde tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisini hep birlikte gördük. Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100'e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız.

"ÜNİVERSİTELERDE UYGULAMALI EĞİTİMİN YÜZ YÜZE OLMASINI YÖK'E İLETTİK"

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir..

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