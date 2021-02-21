Yasaklar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Yasaklar ne zaman bitiyor? Sorusu merak konusu oldu. 30 Kasım'da kararın açıklanmasından bu yana hafta içi belirli saatlerde ve tüm hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Erdoğan'dan önemli açıklama! İşte son dakika kabine toplantısı kararları...

Yasaklar kalkıyor mu sorusu, gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından yeniden gündeme geldi. Vaka sayılarının durumuna göre karar verilecek olan sokağa çıkma yasağı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile başlanmak üzere vaka sayılarının durumuna göre hafta içi sokağa çıkma yasağının da kademeli olarak kaldırılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, o bilgiler

YASAKLAR KALKIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Mart ayı itibariyle sokağa çıkma yasağının kaldırılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı detaylara değindi.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum. dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

Mart ayı itibariyle kademeli olarak kaldırılması planlanan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni bir gelişme olması halinde haberimize eklenecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

*Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde tabi burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır.

*Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur ne kadar hassas davranır kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

*Türkiye bu küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.

Sokağa çıkma yasağı hakkında geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanıyor.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Bakanlığın genelgesine göre; Türkiye'de tüm yurt genelinde hafta içi saat 21.00'den sonra, hafta sonu ise tam gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor. Buna göre; 8 Şubat saat 05.00'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bitecek.

KABİNE TOPLANTISI SONUCU KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum. dedi