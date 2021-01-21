Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek?

21.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:21
Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek?

Covid- 19 tedbirleri arasında olan yasaklar ve kısıtlamalar hakkında Cumhurbaşkanının katılımıyla gerçekleşen kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Bu alınan yeni kararlar doğrultusunda vatandaşlar yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek? merak ediyor.

Salgın nedeniyle ülkede korona virüsün bulaşma ihtimalini engellemek amacıyla alınan cuma günü 21.00 da başlayıp, pazartesi 05.00 saatinde biten hafta sonu kısıtlamaları hakkında yeni gelişmeler gündemde. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalar hakkında yeni gelişmeleri kamuya duyurdu. Vatandaşlar ise yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek? sorularının yanıtını merak ediyor.

Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek?

YASAKLAR KALKIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından salgın nedeniyle alınan tedbirler üzerine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte daha öncede yaptığımız gibi kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağını ancak her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek?

KISITLAMALAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan korona virüs salgını nedeniyle gelen kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar kısıtlamalar ne zaman sona erecek? merak ederken, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştüğünü belirterek, 'Aşının ilk dozunun 15 Ocak'ta yapılacağını düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak. Buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır.' açıklamasında bulundu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Doğulu Cemre Kemer Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 12:22:11. #1.14#
title