Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek?

Covid- 19 tedbirleri arasında olan yasaklar ve kısıtlamalar hakkında Cumhurbaşkanının katılımıyla gerçekleşen kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Bu alınan yeni kararlar doğrultusunda vatandaşlar yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek? merak ediyor.

Salgın nedeniyle ülkede korona virüsün bulaşma ihtimalini engellemek amacıyla alınan cuma günü 21.00 da başlayıp, pazartesi 05.00 saatinde biten hafta sonu kısıtlamaları hakkında yeni gelişmeler gündemde. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalar hakkında yeni gelişmeleri kamuya duyurdu. Vatandaşlar ise yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek? sorularının yanıtını merak ediyor.

YASAKLAR KALKIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından salgın nedeniyle alınan tedbirler üzerine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte daha öncede yaptığımız gibi kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağını ancak her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

KISITLAMALAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan korona virüs salgını nedeniyle gelen kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar kısıtlamalar ne zaman sona erecek? merak ederken, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştüğünü belirterek, 'Aşının ilk dozunun 15 Ocak'ta yapılacağını düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak. Buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır.' açıklamasında bulundu.