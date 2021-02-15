Yasaklar kalkıyor mu? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri ne zaman?

2021 Şubat'ta yasaklar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu? Soruları vaka sayılarının düşmesi ile birlikte araştırılıyor. 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağının son gününe girilmişken vatandaşlar soruyor; Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri ne zaman?

Yasaklar kalkıyor mu? Türkiye'nin gözü kulağı, koronavirüs mücadelesinde alınan kısıtlamaların ne zaman sona ereceğinde... Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki yasaklar kalkıyor mu? Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? İşte koronavirüs tedbirleri ile ilgili son gelişmeler...

YASAKLAR KALKIYOR MU? KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Geçen hafta düzenlenen kabine toplantısı sonrasına koronavirüs tedbirlerine yönelik yalnızca okullar ile ilgili alınan kararlar açıklandı. Buna göre; köy okulları ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Kafe ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek, sokağa çıkma yasaklarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin kademeli bir şekilde kaldırılacağını açıkladı.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor. Buna göre; 8 Şubat saat 05.00'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bitecek.

YASAKLAR KALKTI MI?

Koronavirüs yasakları ile ilgili sadece okullarda değişiklik yapıldı. Diğer korona virüs yasakları uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." açıklamasında bulundu.

HES KODU DÜZENLEMESİ

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZİN SAATLERİ

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma izni 13.00'da başlıyor ve genelge içerisinde belirtilen saate kadar devam ediyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZİN SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.