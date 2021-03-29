Yasaklar geri mi geldi? Ramazanda kısıtlama olacak mı? Son dakika Kabine Toplantısı açıklamaları neler?

Yasaklar geri mi geldi? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Artan koronavirüs vakaları sonrası bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı'ndan yeni açıklamalar bekleniyor. Bu kapsamda araştırılan başlıklar arasında Yasaklar geri mi geldi? Son dakika Kabine Toplantısı açıklamaları neler? yer alıyor.

Kabine toplantısı bugün gerçeklşecek. Yeni kararların alınması beklenirken Ramazan öncesi tam kapanma da söz konusu olabilir mi araştırılıyor. Vatandaşlar "Yasaklar geri mi geldi? Yasaklar gelecek mi? Son dakika yasaklar ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.

YASAKLAR GERİ Mİ GELDİ?

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşların gözü ise yeni önlemlerin gelip gelmeyeceğinde. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş konuya ilişkin şunları aktardı:

"Kabine toplantısında hiç şüphesiz Ramazan ayında alınacak tedbir kararları da konuşulacak. Çünkü Ramazan demek sahur ve iftar sofraları demek, misafirlik demek, birlik beraberlik demek. Ancak bu durum koronavirüs salgınının yayılması için uygun ortam hazırlıyor. İşte salgının Ramazan ayında hızlanmaması için, etkisini artırmaması için kabine toplantısında bir dizi önlem alternatifleri de konuşulacak. Başlı başına bu konu masaya yatırılacak.

"RAMAZAN'A ÖZEL ÇOK SERT TEDBİRLER GELEBİLİR"

Özellikle şunu not düşelim... Ramazan ayı 13 Nisan salı günü başlayacak. Ancak bugün yapılacak kabine toplantısının ardından bir sonraki kabine toplantısı da onun hemen öncesinde. 1 gün önce de 12 Nisan pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yani bugün konuşulacak konular özelinde Ramazan ayına kadar süreç takip edilebilir ve vaka sayıları artarsa, ölüm oranları artarsa Ramazan ayında çok sert önlemler de görülebilir.

RAMAZAN KISITLAMA OLACAK MI?

Restoran, kafe ve benzeri işetmelerin yeniden kapatılması gündemde. Ayrıca hafta sonları yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiğini görebiliriz. Yine toplu iftarlara izin verilmemesi bugün masada olacak.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği bugünkü Kabine toplantısı sonrası belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek kararları paylaşacak.

İçişleri Bakanlığı en son yaptığı duyuruda tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" diye belirtti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, kontrollü normalleşmenin ardından koronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi olacak.

İZMİR, İSTANBUL VE ANKARA GİBİ BÜYÜKŞEHİRLERDE TAM KAPANMA MASADA

Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak."