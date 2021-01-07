Yasaklar devam ediyor mu? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Sokağa çıkma yasağı uzadı mı?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gündeme gelen sokağa çıkma kısıtlamalarının detaylarını sizler için derledik. Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Yasaklar devam ediyor mu? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağının olmadığı saatler ne zaman? Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Sokağa çıkma yasağı uzadı mı?

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de yılbaşı tatilinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle marketlerin ve fırınların çalışma saatleri de değişmişti. Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Yasaklar devam ediyor mu? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Yılbaşı döneminde 4 Ocak 05:00 itibariyle sokağa çıkma yasağı bitmişti. Bunun yanı sıra ülkemizde bazı kısıtlamalar devam etmektedir. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

Vakaların artışa geçmesiyle beraber 81 şehirde birçok farklı kısıtlama kararı alınırken bunlardan biri de hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olmuştu. Bu kapsamda gün içerisinde milyonlarca kişinin gündeminde yerini alan kısıtlama saatleri; beş gün boyunca 21.00-05.00 şeklinde uygulanırken Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasakları devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Milyonlarca kişi genelge kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağını merak ederken gözler gelecek olan açıklamaya çevrildi. Kısıtlamalarla beraber vaka sayısındaki gözle görülür düşüş gözlemlense de İçişleri Bakanlığı tarafından henüz kısıtlamaların kalktığına ilişkin yeni bir karar alınmadı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca şu sözlerle yasak olup olmayacağını açıkladı:

"Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Daha önce uygulamaya koyduğumuz ulusal hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik. Pandemi hastaneleri, acil hastanelerin devreye alınması, pozitif vakaların izolasyonu, temaslı takibi, yaşlı ve genç nüfusun sokağa çıkmasının kısıtlandırılması, okulların uzaktan eğitime geçmesi hayatın hemen her yönüne çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAATLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, 20 YAŞ VE ALTI HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKABİLİR?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma izni 13.00'da başlıyor ve genelge içerisinde belirtilen saate kadar devam ediyor.