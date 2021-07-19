YASAKLAR BİTTİ, NİKAH REKORU KIRILDI
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YASAKLAR BİTTİ, NİKAH REKORU KIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçede bir haftada 134 çiftin nikahını kıyıldığını, bu sayının son 18 yılın rekoru olduğunu belirtti.

İZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçede bir haftada 134 çiftin nikahını kıyıldığını, bu sayının son 18 yılın rekoru olduğunu belirtti. Hürriyet, "Pandemi nedeniyle nikahlara ara verilmişti. Erteleyenler olmuştu. Bu dönemde, tabii herkes nikahlarını yaptırmak istedi. Onunla birlikte biz bu sene rekor kırmış olduk" dedi.

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftler, normalleşmenin başlamasıyla birlikte soluğu nikah salonlarında aldı. İzmit Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin oluşturduğu yoğunlukla nikah rekoru kırıldı. İzmit Belediyesi'ne ait 7 salonda bir haftada 134 nikah kıyıldı. Bu sayının son 18 yılda, bir haftada kıyılan en fazla nikah olduğu belirtildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Bu sene nikahlarda İzmit'te son 18 yılın rekorunu kırdık. 3-11 Temmuz tarihleri arasında 134 tane nikah kıydık. Daha öncelerinde 100'e yakın nikahlar olurken, bu sene ciddi sayıda arttı nikah sayılarımız' dedi.

Pandemi nedeniyle nikahlarını erteleyenlerin normalleşmeyle birlikte hayatlarını birleştirdiğini belirten Başkan Hürriyet, 'Pandemi nedeniyle nikahlara ara verilmişti. Erteleyenler olmuştu. Bu dönemde, tabii herkes nikahlarını yaptırmak istedi. Onunla birlikte biz bu sene rekor kırmış olduk. Bu konuda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına, en doğru ve en makul hizmeti vermek adına hizmetlerimizi olabildiğince ücretsiz yapmaya ve sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

YASAKLAR BİTTİ, NİKAH REKORU KIRILDI
YASAKLAR BİTTİ, NİKAH REKORU KIRILDI
YASAKLAR BİTTİ, NİKAH REKORU KIRILDI
YASAKLAR BİTTİ, NİKAH REKORU KIRILDI
YASAKLAR BİTTİ, NİKAH REKORU KIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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