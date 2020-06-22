"Yasaklar bitti! Asıl bundan sonra propolis kullanmalıyız."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Yasaklar bitti! Asıl bundan sonra propolis kullanmalıyız."

Erciyes Üniversitesi T. Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek için propolis kullanımını öneriyor.

22.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:22

Yeni normal sürecine uyum sağlamaya çalıştığımız bu dönemde yaşadığımız stres, kaygı ve endişe bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olabiliyor.

Korkumuz, vaka sayılarının artarak önlemlerin yeniden sıkılaştırılması... Bu durum bizi yeniden yoracak, üzecek. Çünkü görüp tanımadığımız biyolojik bir düşmanla savaşıyoruz. 21 Haziran itibarıyla vaka sayısı 187 bin 685 oldu. Büyük şehirlerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Devletimiz pandemi sürecini iyi yönetti, sağlık profesyonellerimiz canla başla çalıştı, ancak bu süreçte aylarca evimizde kapalı kalmak zorunda kaldık. Hayat ritmimiz değişti, uyku düzenimiz bozuldu, beslenme alışkanlıklarımız değişti ve en önemlisi kaygı, endişe ve stres düzeyimiz yükseldi. Stresin, biyolojik ve psikolojik dengemizin bozulmasına gösterdiğimiz bir tepki durumu olduğunun altını çizen Erciyes Üniversitesi T. Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, "Stres, bağışıklık sistemimizde hasarlar oluşturabiliyor. Bağışıklık sistemimizin baskılanması enfeksiyonlara ve kronik inflamatuvar (iltihabi) hastalıklara yakalanmamızı daha olası hale getiriyor yani hastalıklarla mücadelemiz zayıflıyor. Bu nedenle bu dönemde hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek hem de virüsle savaşmamızı kolaylaştıracak doğal özellikle antioksidan etkili takviyelere ihtiyacımız var" diyor.

Propolis doğru kullanıldığında çok iyi bir koruyucu

Bilinen en yüksek antioksidan aktiviteye sahip ürününün propolis olduğunun altını çizen Prof. Dr. Silici, şunları söylüyor: "Arıların bitki tomurcukları ve salgılarından topladığı reçinemsi maddeleri işleyerek ürettiği bir ürün olan propolis doğru kullandığımız sürece gerçekten çok iyi bir koruyucu. Yeter ki alkol, propilen glikol gibi kimyasallar içermesin, hep doğal kalsın! Doğayı da zaten hep bu kimyasallarla yok etmedik mi? Bu nedenle propolis alırken her zaman ürünün ambalaj üzerinde yer alan içeriğini okuyun ve alkol kullanılmadan saflaştırılarak maksimum oranda etken maddeye sahip standart propolis ürünleri tercih edin. Alkolsüz, tek kullanımlık, ambalajlı ürünlerin kullanımı da son derece pratik… Bu ürünlerin çocuk ve yetişkinlere özel olarak dozları ayarlandığı için damla saymak gerekmiyor ve doğru miktarda kullanılabiliyor. Bu dönemde önlemlerimizi alalım, iyi beslenelim, spor yapalım. Arı ürünlerimizi özellikle propolisi evde, okulda, işte, sahilde, yazlıkta, bahçede, tarlada yanımızdan eksik etmeyelim. Koronavirüs salgını devam ediyor ama hayat da devam ediyor. Bu bir savaş ise güzel üçlüye içsel zırhımızı da ekleyelim: Maske, fiziksel mesafe, temizlik ve propolis…"

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması Haber
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi Haber
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, 'Şakalaşırken oldu' dedi
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı
Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Son günlerde patlak veren yılan vakalarıyla ilgili uyarı! Öldürmek hastalıkları artırabilir
Son günlerde patlak veren yılan vakalarıyla ilgili uyarı! Öldürmek hastalıkları artırabilir
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Kadir Ekinci Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Seda Sayan Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: "Yasaklar bitti! Asıl bundan sonra propolis kullanmalıyız." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 10:23:54. #1.15#
title