Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı

Tescilli kebabıyla meşhur Adana'da kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte günlük et tüketimi ortalama 16 tondan 32 tona çıktı.

'Korona yalan' diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı
Süper Lig'in gol kralı Boupendza koronavirüs çıktı, Galatasaray maçında sahada yok!
Süper Lig'in gol kralı Boupendza koronavirüs çıktı, Galatasaray maçında sahada yok!

Tescilli kebabıyla meşhur Adana'da kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte günlük et tüketimi ortalama 16 tondan 32 tona çıktı. Restoranlardaki artışlar ise yüzde 500'leri buldu. Yetkililer, ilerleyen günlerde et tüketiminin günlük 50-60 tona ulaşabileceğine dikkat çekti.

Korona virüs önlemleri nedeniyle tüm Türkiye'de restoranlar yaklaşık 4 ay boyunca müşteri kabul etmedi ve sadece paket servis ile gel-al hizmeti verdi. 2 Mart tarihinden itibaren ise restoranlar akşam 19.00'a kadar müşteri almaya başladı. Tescilli Adana Kebap'ıyla meşhur kentte ise paket servis ile gel-al hizmeti döneminde günlük et tüketimi 16 ton iken yaklaşık 25 günde et tüketimi günlük 32 tona ulaştı.

Kebapçılar da satışlar yüzde 300 ile 500 oranında artarken bu et tüketiminin ilerleyen günlerde günlük 50-60 tona ulaşması bekleniyor.

"Tüketim 50-60 tona ulaşacak"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Adana'mızda tüketim fazlalaşmaya başladı. Şuanda et sıkıntımız yok. Yasaklar kalkıp restoranlar açılınca ortalama günlük et satışı market, kasap ve restoranlarda toplam 32 tona ulaştı. Adanalılar uzun zamandır özlem çekiyordu, et çok fazla alınmıyordu. Önceden günde 15-16 ton et tüketilirken şuanda 32 tona çıktı. İlerleyen günlerde bu tüketim 50-60 tona çıkacaktır" diye konuştu.

Yağmur, esnafa yüzde 1 gelip yüzde 8 çıkan KDV oranlarının ise yüzde 1'e sabitlenmesi durumunda et fiyatlarının düşeceğini söyledi.

"Yoğunluk devam ediyor"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise satışların yüzde 300 ile 500 oranında arttığını söyledi. Aydın, Adanalıların kebabı özlediğini belirterek, "Yasaklar kalktıktan sonra çok artış oldu. Pandemiden dolayı insanlar kebabı özlemişlerdi. Yüzde 300-500 oranında artış oldu. Pandemiden önce 1 ton et gidiyorsa günlük şuanda 5'e çıkmıştır. Müşteriler arttı. İlk gün sabah erkenden başlayan yoğunluk halen devam ediyor. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı. - ADANA

Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı
Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Semih Yalçın Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 10:49:01. #1.15#
title