Yasaklanan maske satışları, hijyenik paket fırsatçılığına dönüştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yasaklanan maske satışları, hijyenik paket fırsatçılığına dönüştü - Haberler
Tüketiciyi Koruma Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel

Yasaklanan maske satışları, hijyenik paket fırsatçılığına dönüştü

TÜRKİYE'de maske satışının yasaklanmasının ardından merdiven altı ürünleri elinde kalan bazı firmalar, hijyenik paket adı altındaki kampanyalar ile satışa devam ediyor.

10.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:29
Yasaklanan maske satışları, hijyenik paket fırsatçılığına dönüştü

TÜRKİYE'de maske satışının yasaklanmasının ardından merdiven altı ürünleri elinde kalan bazı firmalar, hijyenik paket adı altındaki kampanyalar ile satışa devam ediyor. Kolonya, eldiven, antibakteriyel jel ve maskelerin yer aldığı paketler internet üzerinden satılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e-devlet üzerinden yapılan başvuruyla maskelerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından merdiven altı üretilen ürünleri elinde kalan bazı firmalar ise, maske satışında hijyenik paket fırsatçılığına başladı. Bazı internet siteleri yaptıkları kampanyalarla kolonya, eldiven, antibakteriyel jel, siperlik, gözlük ve maskeleri paket adı altında fahiş fiyatlara satıyor. Set içinde maske ismi geçmiyor.

'BU VATANDAŞI KANDIRMAKTIR'Adı kullanılmadan maske satışının yapıldığını söyleyen Tüketiciyi Koruma Derneği TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, "Bir paket hazırlanıyor ve bu paketin içerisinde çeşitli izolasyon malzemeleri var. Yalnız maskeyi temin edemedikleri için vatandaşlar da grup ürünleri almak zorunda kalıyor. Yasak olduğu halde bu maskenin paket içine dahil edilmesi çok yanlış. Bu bir nevi vatandaşı kandırmaktır. 'Ben size maskeyi veriyorum, yok demiyorum ama karşılığında yanında yüksek fiyatlarla birtakım ürünler takdim ediyorum' demektir. İnsanların sağlıklarını korumaları konusunda birçok temel şeye ihtiyacı olduğu dönemde bunu fırsata çevirenlerin cezalandırılması gerekiyor" dedi.'YAPTIĞINIZ ALIŞVERİŞTEN SORUMLU DEĞİLLER'Bu satışların genellikle internet siteleri üzerinden yapıldığını söyleyen Uçan, şöyle konuştu:

"Özellikle internet sitelerinin bu tarz paketler oluşturup, sattığını görüyoruz. Tüketici mesafeli yapılan satışlarda 14 gün içerisinde almış olduğu üründe herhangi bir ayıp gördüğü takdirde iade etme hakkına sahiptir. Eğer maske amacına uygun değilse, koruyuculuğu düşükse iade etme hakkına sahipsiniz. Alışveriş yapılan internet sitesinin bu konuda ticari bir unvanı yoksa bu kişilerin mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Bu kişiler sizin yaptığınız alışverişten sorumlu da olmuyor."


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Galatasaray
Şu an buradasınız: Yasaklanan maske satışları, hijyenik paket fırsatçılığına dönüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 09:03:24. #1.14#
title