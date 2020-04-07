Yasaklanan maske satışı medikalcilerin kafasını karıştırdı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Yasaklanan maske satışı medikalcilerin kafasını karıştırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'maske satışı yasak' açıklaması, Antalyalı medikalcilerde kafa karışıklığına neden oldu.

07.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:12
Yasaklanan maske satışı medikalcilerin kafasını karıştırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'maske satışı yasak' açıklaması, Antalyalı medikalcilerde kafa karışıklığına neden oldu. Medikalciler satışları durdururken, piyasadaki nano maskelerin ise beklendiği kadar yüksek düzeyde koruyuculuğunun olmadığı söylendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün maske satışının yasaklandığını, vatandaşlara haftalık istedikleri kadar maske temin edilip evlerine kadar gönderileceğini açıklamasının ardından Antalyalı mecikalciler bu yasağın kendilerini kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgilendirilmediklerini ve satışa devam edip etmeyecekleri yönünde kararsız kaldıklarını söyledi.

Koronavirüse karşı tedbirlerin başında gelen maske kullanımı uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilirken, piyasada tek kullanımlık, 3 katlı, kullan at, nano teknolojili, filtreli olmak üzere çok sayıda çeşidine ulaşmak mümkün. Virüsün etkili olmaya başladığı ilk aylarda piyasada bulunması oldukça zor olan maskeler şu anda tüm medikalci, eczane ve marketlerde bulunabiliyor.Medikalci Yusuf Cengiz, "Satışla ilgili bazı belirsizlikler var. Şu anda satamıyoruz. Sağlık İl Müdürlüğü'nden açıklama yapılmadığı için beklemedeyiz. Ancak şu anda satmıyoruz. Maskelerin kutulu fiyatı 140 lira, içerisinde 50 adet var" dedi.'NANO MASKENİN KORUYUCULUĞU YOK'Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meslek komitesi başkanı aynı zamanda 10 yıldır medikalcilik yapan Ümit Kalkan, 3 katlı bez maskelerin koruyuculuğunun yalnızca 3-4 saat olduğunu, bir kişinin günde en az 4-5 adet kullanılması gerektiğini söyledi. Piyasada en çok tercih edilen siyah renkli ve nano teknoloji ile üretildiği söylenen maskelerin kullanımının bir fayda sağlamadığını kaydeden Kalkan, "Nano maskelerin bir faydası yok. 3- 4 saat kullanıp atıyorlarsa sorun yok. Ama yıkamayla bakterilerden kurtulamazlar o maskelerde. Bez maskeler de aynı. Bu tür maskeler tek kullanımlıktır. Nano maskelerle ilgili yanlış bir algı var" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske satışıyla ilgili aldığı kararla ilgili de konuşan Kalkan, şu anda maske satışını durdurduklarını ve bir belirsizlik olduğunu söyledi. Üreticiden maske alamadıklarını aracılardan aldıklarını ve fiyatların farklı noktalara çekildiğini söyleyen Kalkan, "Biz aracıdan alırken bir gecede maske fiyatları 75 kuruş arttı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı ve önceden verdikleri fiyatın yarısına teklifte bulunuyorlar şimdi" diye konuştu.'KAMUOYUNDA YANLIŞ ALGI VAR'Bir başka medikalci Özgür Satır ise medikaciler olarak bu maske satışından çok da memnun olmadıklarını söyledi. Çok kar ettikleri yönünde bir yanlış algının olduğunu anlatan Satır, 50 kuruştan alıp 3 liraya satmadıklarını anlatan Satır, sadece işletme maliyetinin kurtarıldığını ifade etti. Yasaklanan maske satışının medikalcileri kapsamadığını tahmin ettiğini ancak yine de bir belirsizliğin içinde olduklarını anlatan Satır, elindeki stoğu vatandaşın faydasına bedelsiz sunmaya hazır olduğunu söyledi.SPREY SIKINCA GEÇİRDİ

Nano maskelerin kullanımıyla ilgili faydasının olup olmadığını test eden Özgür Satır, bir maskenin ön yüzünden sıktığı dezenfektan spreyin maskenin diğer tarafına az miktarda da olsa geçirdiğini gösterdi. Aynı testi kullan at 3 katlı diğer maskelere de deneyen Satır, her ikisinin de aynı özellikte geçirgen olduğunu gösterdi. Nano maskelerin koruyuculuğuyla ilgili insanların daha güven duyduğu için aldıklarını ifade eden Satır, "Bu ürünleri insanlar alıp, kullanıp, cebine koyup, evine götürüyor. Tekrar kullanmak istiyor. Bu maskeler gün boyu kullanıp akşamına atılması lazım. Öyle geniş çaplı bir koruyucu özelliği yok. Korur ama çok değil" dedi.


Kaynak: DHA

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