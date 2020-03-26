Yasakla birlikte, Aydın'da tarım arazilerinin çehresi değişti Korona virüsü nedeniyle ülke genelinde sosyal hayat sekteye uğrarken, getirilen yasak ile birlikte tarım arazilerinin çehresi değişti.

Korona virüsü nedeniyle ülke genelinde sosyal hayat sekteye uğrarken, getirilen yasak ile birlikte tarım arazilerinin çehresi değişti. Aydın'da yıllardır işlenmeyen pek çok arazi yeniden işlenmeye başladı. Yapacak başka işlerinin kalmadığını belirten vatandaşlar, bağ-bahçe işleri ile hem zamanı değerlendirdiklerini hem de yeni bir uğraş edindiklerini söylediler.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaklaşık 10 yıldır kıraathane işletmeciliği yapan Mustafa Er, getirilen yasağın tarımı yeniden canlandırdığını belirterek işe gidemeyen esnafın vaktini değerlendirmek için tarıma yöneldiğini söyledi. Özellikle ilçe ve köylerde yaşayan herkesin bir miktar tarım arazisi olduğunu belirten Mustafa Er, "Babam 14 yıldır ben de yaklaşık 8 yıldır kıraathane işletiyorum. Bu süreç zarfında vakit bulamadığımız için bağ-bahçe işlerini hep ihmal ettik. Kahveler kapanınca bizim gibi evde vakit geçiremeyen herkes yeniden çiftçilik yapmaya başladı. Yasak sayesinde tüm Aydın dağlarında incir ve zeytin bahçelerinin çehresi değişti" dedi.

Gençlerin yanı sıra kırsal kesimlerde insanların toplu yaşadığı yerlere gidemeyen ve eli ayağı tutan yaşlıların da vaktini tarım işleri ile uğraşarak geçirdiğini belirten Mustafa Er, "Adamlar gece gündüz evde durunca evin düzeni kaçıyor. Çay bahçeleri, kıraathaneler kapalı. Vakit geçirecek yer bulamayan herkes arazisine gidip çalışıyor. Bu yasak tarıma canlılık getirdi" diyerek Aydın'daki arazilerde son yılların en güzel imarının yapıldığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA