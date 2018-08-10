Yasak Yerde Kurban Kesiminin Cezası 105 Lira

Kurban Bayramı'na az bir süre kalırken, cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kurban kesenlere 105 lira para cezası kesilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, İzmir genelinde 35 satış yeri, 100 kesim yeri ve 168 satış-kesim yeri belirledi. Kurban kesimleri için 18 çadır ve 7 mobil konteyneri kurmaya hazırlanan Büyükşehir ekipleri, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır ile su–hava tesisatlarının oluşturulması ve portatif tuvaletlerin yerleştirilmesi çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, satış ve kesim yerlerinde kurulan çadırlar için zemin betonu, çöp konteyneri, hayvan bağlama yeri, vidanjör ve su tesisat bağlantıları hazırladı; foseptik çukuru ve kompresör bağlantılarını da tamamladı.

Mobil kesim üniteleri çok tuttu

Büyükşehir belediyesi, bu sene üçüncü kez 'mobil kurban kesim ünitelerini' hizmete sunuyor. 6 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş kesim konteyneri satın alan belediye, bu üniteleri Bornova Işıkkent Kurban Pazarı (Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Karşısı) (3 adet), Balçova – İnciraltı Mahallesi Eski Çeşme yolu Flora Çiçekçilik yanı (1 adet) ve Bayraklı – Doğançay Mezarlığı yanına (3 adet) kurarak vatandaşlara hizmet verecek.

3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki konteynerlerin içinde; vinç, monoray, su deposu, gövde ayırma testeresi ve kesim makası bulunuyor. Büyükbaş kesimini monoray üzerinde mezbaha standartlarında yapılabilen ünitelerde günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabiliyor. Hijyenine kurallarına maksimum dikkat eden eğitimli kasaplar tarafından yapılacak kesimlerde, konteynere giren hayvan maksimum 7 parça halinde gıda poşetleri içerisinde vatandaşlara teslim ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konteynerlerde uygulanacak kesim tarifesi, mezbahalar ile uygulanacak tarife fiyatlarıyla aynı olacak. 13 Ağustos Pazartesi gününden itibaren oluşturulacak konteyner bölgelerinde alınacak tahsilat makbuzlarının üzerindeki numara, aynı zamanda kurban sıra numarası da olacak.

Büyükşehir belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Urla mezbahaları ile Eski Tire Mezbahası'nda önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.

Dezenfeksiyon yapılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının, hem kurban satış yerlerinde hem kurban kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında devam edeceği bildirildi. Hayvan satış alanlarında çadır içlerindeki ve toplama alanlarındaki hayvan dışkılarına karasinek üremesini önlemek amacıyla larvasit uygulaması, toplama alanlarındaki dışkıların üzerine toz kireç uygulaması her gün yapılıyor. Ayrıca ergin karasinek mücadelesi için alan genelinde sırt ULV cihazı ile insektisit uygulaması düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir yerde toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda devam ediyor.

Yasak yerde kesimin cezası 105 lira

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde ise kurban kesimi her yıl olduğu gibi bu yılda yasaklandı. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu'nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve belediye zabıta görevlileri tarafından 105 lira para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.

Kesim ücretlerinde damping

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 280 lira, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için 25 lira indirimle 255 lira ücret alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 85 lira, diğer günler 70 liralık kesim tarifesi uygulanacak. Vatandaşlar, büyükşehir belediyesi mezbahalarının bulunduğu ilçelerdeki yerel hizmetler binalarından da kesim sırası alabilecek. Kesimde vatandaşlara görevli personel tarafından ayrıca 'gıdaya uygun et taşıma poşeti' dağıtılacak. - İZMİR