Yasak 'U' Dönüşü Kazası 5 Yaralı

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Sultanbeyli'de yasak olan yerden 'U' dönüşü yapmaya çalışan bir kamyonete çarpmamak için direksiyonu kıran minibüs şoförü kaldırımdaki bariyerlere çarptı. Hatlı minibüs içindeki 20 yolcudan 5'i hafif şekilde yaralandı. Kaza Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Fatih Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir kamyonet sürücüsü U dönüşünün yasak olduğu yerden dönmek istedi. O sırada yoldan geçmekte olan hatlı minibüs şoförü kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü kaldırımda bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Sultanbeyli-Dudullu arasında çalışan ve içinde 20 kadar yocu bulunan minibüsteki yolculardan 5'i hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla çeveredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kamyonet ve sürücüsü ise olay yerine gelen polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Kamyonet otoparka çekilirken çekilirken, sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.