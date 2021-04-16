Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza
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Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR - Haberler | 3. Sayfa

Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza Gölyazı'da kaçak avlanırken jandarmaya yakalanan 2 avcıya 11 bin lira ceza kesildi Canlı balıklar göle geri bırakılarak doğaya kazandırıldı Bursa'da Jandarma ekipleri av yasağı olmasına rağmen avlanan balıkçılara ceza yağdırdı.

Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza

Gölyazı'da kaçak avlanırken jandarmaya yakalanan 2 avcıya 11 bin lira ceza kesildi

Canlı balıklar göle geri bırakılarak doğaya kazandırıldı

BURSA - Bursa'da Jandarma ekipleri av yasağı olmasına rağmen avlanan balıkçılara ceza yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler kıyı seyir ve kontrolü yaparken balık tezgahlarında av yasağı nedeniyle satışı ve nakledilmesi yasak olan canlı sazan ve yayın balığı olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde tezgah altında 55 kiloya yakın sazan ve yayın balığı bulunurken göl içerisindeki kafeslerde de 43 kilo sazan balığı ve 8 kilo yayın balığı ele geçirildi. Canlı ele geçirilen balıklar Uluabat gölüne bırakılarak doğal hayata geri kazandırıldı.

Kaçak avcılar E.A. ve B.L.'ye Av Yasağında Balık Satışı Yapmak suçundan 10 bin 910 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Jandarma ekipleri tezgahlardan ele geçirilen 50 kilo sazan balığı ile 25 kilo yayın balığını muhafaza altına alarak Bursa İl Tarım Müdürlüğüne teslim etti.

Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza
Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza
Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza
Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza
Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza
Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza
Av yasağı tanımayan kaçak avcılara ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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