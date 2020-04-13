Yasak sonrası sokağa çıkar çıkmaz borç verdiği şahsı vurdu
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Kartepe, Kocaeli, Sabah, 3. Sayfa

Yasak sonrası sokağa çıkar çıkmaz borç verdiği şahsı vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sabah erken saatlerde bir şahıs, aralarında alacak verecek meselesi olan bir başka kişiyi evinin önünde silahla vurarak yaraladı.

13.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:26
Yasak sonrası sokağa çıkar çıkmaz borç verdiği şahsı vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sabah erken saatlerde bir şahıs, aralarında alacak verecek meselesi olan bir başka kişiyi evinin önünde silahla vurarak yaraladı.

Olay sabah 09.00 sıralarında Kartepe Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın D. adlı şahıs, aracına binerek borç verdiği Görkem O.(27)'nu evinin önüne gitti. Aracından inerek Görkem O.'nun kapısını çalan Aydın D. çıkan olmayınca aracına bindi. Daha sonra dışarı çıkan Görkem O. ise Aydın D.'nin arabasına yöneldi. Bu sırada yanında getirdiği silahına sarılan Aydın D., Görkem O.'ya ateş ederek bacağından yaraladı.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralan Görkem O., kanlar içinde yerde kalırken saldırgan ise aracı ile olay yerinden kaçarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı Görkem O., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Aydın D. polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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