SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Yasak sonrası manav kuyruğu - Ekonomi
İstanbul, Bakırköy, Ekonomi

Yasak sonrası manav kuyruğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy'de bir manavda kuyruk oluştu.

10.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:13
Yasak sonrası manav kuyruğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy'de bir manavda kuyruk oluştu.

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından vatandaşlar alışveriş yapabilmek için sıraya girdi. İstanbul Bakırköy'de bir manavda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Sebze ve meyvelere adeta akın eden vatandaşların, sosyal mesafe kuralını da gözeterek sıra bekledikleri görüntülere yansıdı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24: 00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Ekonomi
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha Ekonomi
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geldi
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak Ekonomi
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Destici İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş
Magazin Tarkan Dilan Çıtak Ekrem İmamoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Yasak sonrası manav kuyruğu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 23:31:28. #1.15#
title