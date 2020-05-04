YASAK SONRASI İSTANBUL MEYVE SEBZE HALİ'NDE YOĞUNLUK
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YASAK SONRASI İSTANBUL MEYVE SEBZE HALİ'NDE YOĞUNLUK

YASAK SONRASI İSTANBUL MEYVE SEBZE HALİ'NDE YOĞUNLUK
04.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:39

3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde bu sabah yoğunluk yaşandı.

3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde bu sabah yoğunluk yaşandı. Normal zamanda hale günlük mal getiren kamyon sayısı 1000  ile 1500 arasında değişirken, sokağa çıkma yasağının ertesi günü bu sayı 3000'nin üzerine çıkıyor. Buna bir de hale alışverişe gelen pazarcı, manav ve market sahiplerinin araçları eklenince araç sayısı 11 binin üzerine çıkıyor. Alışveriş yapanlar pazartesi günleri normal zamanlara göre 2 katı mal alırken, hal esnafı da satışların iyi olduğunu belirtiyor.

"HER GÜN 20 KASA DOMATES ALIRKEN BUGÜN 40 KASA ALDIK"

Market sahibi Bayram Bakır, "Domates aldık, yeşillik aldık, marketin temel ihtiyaçlarını aldık. 3 günlük yasak sonrası bu kadar. Yarın bu kadar mal alamayacağız, biraz daha hafifleyecek. Hem hal hafifleyecek. Bugün hafta başı olması münasebetiyle.  Normalde her gün 20 kasa domates alırken bugün 40 kasa aldık. Satılıyor, bitiyorö dedi.

Pazarcı Kemal Satılmış ise, "Yeşillik aldık, kıvırcık maydanoz, roka, tere aldık. Mallar ucuz. Normalden iki katı fazla mal aldık, normalde 50 kasa alıyoruz, 100 kasa aldık. İnsanlar evde tükettiği için pazarda da tüketim oluyor" diye konuştu.

"ARAÇ SAYISI PAZARTESİ GÜNLERİ 11 BİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR"Halciler Derneği (HALDER) İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, şunları söyledi: "Halin günlük normal kapasitesi, sokağa çıkma yasaklarından önceki kapasitesi günlük 1000, 1200  kamyon girişiydi. Alıcıların da 3500, 4500 araç aralığında hale girişi söz konusuydu yani toplamda 6000 yakın araç giriyordu. Ama pazartesi günleri 11 binin üzerine çıkıyor Anadolu'dan gelen malların ve alışverişe gelenlerin araçları. 3 günlük, 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonraki bu yoğunluk bundan kaynaklanıyor. Malın azlığından veya kısıtlamanın olduğundan değil. Hale mal getiren kamyonların sayısı pazartesi günleri 3000'in üzerine çıkıyor. Pazarların da hafta sonu kapalı olmasıyla, pazartesi günü pazarcıların da bir yoğunluğu oluyor."

Hal esnafı Fahrettin Keleş de "Sokağa çıkma yasağından sonra iki haftadır pazartesi günleri bir yoğunluk yaşıyoruz. Bunun nedeni de mal getiren kamyonların sayısının 3 bin-5 bine çıkmasından kaynaklanıyor. Bununla beraber manav, pazarcı ve marketlerin de alışveriş yoğunluğu oluyor. Gelen mal satılıyor, herhangi bir sıkıntı olmuyor" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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