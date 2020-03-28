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Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Polis, Yaşam

Yasak sonrası dünyaca ünlü sahil ıssızlığa büründü

Yeni tip Korona virüs(Covid-9)tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kaldı.

28.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:50
Yasak sonrası dünyaca ünlü sahil ıssızlığa büründü

Yeni tip Korona virüs(Covid-9)tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kaldı. Sahil bandında görev yapan yüzlerce polis gelen vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele kapsamında hafta sonlarında, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı.

Turizm kenti Antalya'da, hafta sonları yerli ve yabancı binlerce kişinin uğrak noktası olan Konyaaltı Sahilinde de bu yasak uygulandı. Genelgenin ardından polis ekipleri Konyaaltı Sahilinde görev aldı. Sahile giriş çıkış noktaları kapatılırken, plaj bölümünde ise polisler yaya olarak görev yaptı. Bir çok noktadan sahile giriş yapan, spor yapan vatandaşları polis ekipleri uyardı. Polisin uyarısını dikkate alan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Kentte falezler üzerindeki parklar ve Lara Sahilinde de yasak uygulandı. Öte yandan sahildeki taksi şoförlerinin gelmeyecek olan müşterilerini bekledikleri görüldü.

Konyaaltı Sahili'nde sakinlik ise havadan görüntülendi.

"Karara uyacağım"

Antalya'da kamp yapan Salih Öztürk," Virüsün ardından sporcularımızı geri gönderdik. Bende sabah bir yürüyüş spor yapmak istedim. Önlemler olduğunu gördüm. Önlem alındıysa mutlaka bir sebebi vardır.Evime geri döneceğim."dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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