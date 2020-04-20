Yasak sonrası Bursa'daki pazarlarda yoğunluk Yasak sonrası Bursa'daki pazarlarda yoğunlukBURSA'da, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyulurken, aynı zamanda kurulan pazarlardaki yoğunluk dikkat çekti.

Yasak sonrası Bursa'daki pazarlarda yoğunluk

BURSA'da, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyulurken, aynı zamanda kurulan pazarlardaki yoğunluk dikkat çekti.

İnegöl ilçesinde, 48 saatlik sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından kurulan pazar yerlerinde yoğunluk gözlendi. Pazara akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde önlemler aldı. Vatandaşlar hijyen tünellerinden geçirilerek içeri alınırken, ekipler maske ve eldivenin yanı sıra sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA