Yasak sonrası balık fiyatları yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasak sonrası balık fiyatları yükseldi

Yasak sonrası balık fiyatları yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 15 Nisan itibarıyla denizlerde yasakların başlaması ile beraber, tezgahlarda ise fiyatlarda yükseliş meydana geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 15 Nisan itibarıyla denizlerde yasakların başlaması ile beraber, tezgahlarda ise fiyatlarda yükseliş meydana geldi.

Ünye'de balıkçıların oltalarını denizden çekmesi ile sezonun son balıkları tezgahta yerini gösterirken, fiyatlardaki yükselişin kısa süreli olacağı öğrenildi. Yasakların başlamasıyla artan balık fiyatlarında son durum ise mezgit 30, barbun 50, somon 35 ve alabalık 35 liradan satıldığı bildirildi. Tezgahlarda yer alan balıklar sezon sonu olduğu için geçen haftaya oranla bu haftaki satışların yükseldiği ve fiyat artışının buna bağlı olduğu belirtildi. - ORDU

Yasak sonrası balık fiyatları yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Cenk Tosun Ryan Babel Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yasak sonrası balık fiyatları yükseldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:59:28. #1.14#

title