Yasak sonrası Antalya semt pazarlarında yoğunluk
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yasak sonrası Antalya semt pazarlarında yoğunluk

Yasak sonrası Antalya semt pazarlarında yoğunluk -Pazarlarda maskeli, sosyal mesafesiz kalabalık dikkati çekti Antalya'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarında yoğunluk oluşturdu.

27.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:30

Yasak sonrası Antalya semt pazarlarında yoğunluk

-Pazarlarda maskeli, sosyal mesafesiz kalabalık dikkati çekti

ANTALYA - Antalya'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların maske taktıkları fakat yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyamadıklarını görüldü.

81 ilde 22 Mayıs saat 24.00'te başlayan sokağa çıkma yasağı, gece saat 24.00'te sona erdi. Ramazan Bayramı süresince evlerinde kalan Antalyalılar, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi katlı kapalı pazarına akın etti. Kentin en yoğun pazarının giriş-çıkışlarında bekçiler ve zabıtalar görev aldı. Maske kontrolü yapan ekipler, maskelerini takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazara gelen vatandaşlar sırayla içeriye alındı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle konfeksiyon ürünleri satılan ve kapatılan üst katının bugün açık olduğu görüldü. Öte yandan vatandaşların maske taktıkları fakat yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyamadıklarını görüldü.

Fiyatlarda ise geçen haftaya göre iniş çıkışlar dikkati çekti. Domatesin kilosunun 1.50 TL ile 2.50 TL, biber çeşitlerinin 2.50 TL ve 4.50 TL, salatalığın 1.50 TL, kabağın ise 2 TL'den alıcı bulduğu gözlendi.

"Çok mutluyum"

Pazara gelen Saliha Gürkan, yasağın bitmesine ve sokağa çıkmasına çok sevindiğini söyledi. Gürkan, "Çok mutluyum. Dışarıya çıkmak çok güzel. Bugün de pazara geldim. Önce giyim katına çıktım şimdi de sebzelerimi alacağım" dedi.

Yasak sonrası Antalya semt pazarlarında yoğunluk

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi Haber
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Bağımlı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
Bağımlı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Ersin Korkut İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Instagram
Şu an buradasınız: Yasak sonrası Antalya semt pazarlarında yoğunluk - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 14:31:20. #1.14#
title