Yasak sonrası Antalya semt pazarlarında yoğunluk
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Yasak sonrası Antalya semt pazarlarında yoğunluk

Antalya'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarında yoğunluk oluşturdu.

Yasak sonrası Antalya semt pazarlarında yoğunluk
27.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:54

Antalya'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların maske taktıkları fakat yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyamadıkları görüldü.

81 ilde 22 Mayıs saat 24.00'te başlayan sokağa çıkma yasağı, gece saat 24.00'te sona erdi. Ramazan Bayramı süresince evlerinde kalan Antalyalılar, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki katlı kapalı pazara akın etti. Kentin en yoğun pazarının giriş-çıkışlarında bekçiler ve zabıtalar görev aldı. Maske kontrolü yapan ekipler, maskelerini takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazara gelen vatandaşlar sırayla içeriye alındı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle konfeksiyon ürünleri satılan ve kapatılan üst katın bugün açık olduğu görüldü.

Öte yandan, vatandaşların maske taktıkları fakat yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyamadıklarını görüldü.

Fiyatlarda ise geçen haftaya göre iniş çıkışlar dikkati çekti. Domatesin kilosunun 1.50 TL ile 2.50 TL, biber çeşitlerinin 2.50 TL ve 4.50 TL, salatalığın 1.50 TL, kabağın ise 2 TL'den alıcı bulduğu gözlendi.

"Çok mutluyum"

Pazara gelen Saliha Gürkan, yasağın bitmesine ve sokağa çıkmasına çok sevindiğini söyledi. Gürkan, "Çok mutluyum. Dışarıya çıkmak çok güzel. Bugün de pazara geldim. Önce giyim katına çıktım şimdi de sebzelerimi alacağım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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