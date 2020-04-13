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Denizli

Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı Denizli'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar caddelere akın etti Bisikletine binip caddelerde çekirdek yiyerek gezdi Denizli'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar adeta sokaklara akın etti.

13.04.2020 02:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:54
Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

Denizli'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar caddelere akın etti

Bisikletine binip caddelerde çekirdek yiyerek gezdi

DENİZLİ - Denizli'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Vatandaşlar saatler gece yarısını geçmesine rağmen caddeler ve kent meydanlarında gündüz saatleri gibi gezdi.bir vatandaş ise bisikletiyle caddelerde çekirdek yiyerek gezdi.

Türkiye'de 30 büyükşehirde hafta sonu boyunca geçerli olan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Denizli halkı yasağın geleceğini öğrenmesiyle sokaklara akın ederek gıda ve gerekli ihtiyaç malzemelerini temin etmek için marketlere akın etse de iki günlük yasak boyunca sokaklara çıkmadı. Kent genelinde zorunlu haller dışında sokağa çıkan vatandaşlara ise ceza kesildi. Gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar sokaklara akın etti. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında geceleri alışık olmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların kimi sahiplendiği hayvanlar ile caddelerde gezerken kimileri ise meydanda sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti. Bir vatandaşın ise bisikletiyle çekirdek yiyerek cadde boyu gezmesi gözlerden kaçmadı. 2 günlük yasak boyunca sadece görevli araçların bulunduğu yollarda ise bir anda yoğun trafik oluştu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alması gözlerden kaçmadı.

"Sağlık açısında iyi oldu"

Vatandaşların sokağa çıkma sebebi olarak bunaldıkları için olduğunu söyleyen Bahattin Akdağ, "Sağlık açısında iyi oldu ama vatandaşlar iki gün boyunca bunaldı" dedi.

ATM'lerden para çekmek için sokağa çıkan bir başka vatandaş Alper Yaz, "Biz 2-3 gündür evde sıkılmıştık. ATM'lerde gündüz saatlerinde çok sıra olur diye çıktık. Ama gecesi olmasına rağmen çok kalabalık" ifadelerini kullandı.

Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

Kaynak: İHA

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