Yasak sona erdi, vatandaşlar benzin istasyonu marketine gitti Yasak sona erdi, vatandaşlar benzin istasyonu marketine gitti İçişleri Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 48 saatlik ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Yasak sona erdi, vatandaşlar benzin istasyonu marketine gitti

BURSA - İçişleri Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 48 saatlik ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Bursa'nın merkezinde bazı vatandaşların marketler açık olmadığı için benzin istasyonlarına çıktıkları görüldü.

Cadde üzerinden geçen bekçi unsurlar benzin istasyonunda kalabalığı fark etti. Olaya müdahale ederek sosyal mesafeyi önlemek için tek tek sıra halinde markete girdirdi.

Kaynak: İHA