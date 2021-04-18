Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti
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Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti Denizli'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti

DENİZLİ - Denizli'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 JT 4116 plakalı aracın kentin farklı noktalarında sürekli Plaka Tanıma Sistemine takılması üzerine ekipler şüphelenerek durdurdu. Önü kesilerek durdurulan araçta bulunan sürücü G.Ç., ve arkadaşı Ü.A., gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Herhangi bir izni olmaksızın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelilere ceza işlemi uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti
Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti
Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti
Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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