Yasak saatlerde masaj salonlarına şok operasyon: 44 bin TL ceza
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Yasak saatlerde masaj salonlarına şok operasyon: 44 bin TL ceza

Yasak saatlerde masaj salonlarına şok operasyon: 44 bin TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yasak saatlerde masaj salonlarında yapılan denetimlerde, masaj yaptıran ve yapan 14 kişiye toplamda 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yasak saatlerde masaj salonlarında yapılan denetimlerde, masaj yaptıran ve yapan 14 kişiye toplamda 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetiminde, masaj salonlarının pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde görevli 6 çalışanın hijyen belgesi, 2 çalışanın kimlik bildiriminin ve 1 çalışanın masörlük belgesi olmadığı tespit edildi. Toplamda masaj yapan ve yaptıran 14 kişiye korona virüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin 100 TL ceza kesildi.

Masaj salonlarının mühürlenmesi için ise çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Yasak saatlerde masaj salonlarına şok operasyon: 44 bin TL ceza
Yasak saatlerde masaj salonlarına şok operasyon: 44 bin TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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