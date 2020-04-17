Yasak öncesi et ve süt ürünleri satan dükkanlara akın ettiler BURSA'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar et ve süt ürünleri satan iş yerleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BURSA'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar et ve süt ürünleri satan iş yerleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'te başlayacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Bursa'da, vatandaşlar, et ve süt ürünleri satan iş yerlerine akın etti.

Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayarak kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlardan Osman İnanç, "Bir kilo kıyma almak için bir saattir bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA