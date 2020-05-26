Yasak olmasına rağmen taziye düzenlenen mahallede ilk ölüm
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Yasak olmasına rağmen taziye düzenlenen mahallede ilk ölüm

Van'ın İpekyolu ilçesinde yasak olmasına rağmen taziye düzenlenen mahallede korona virüsten hayatını kaybeden kadın toprağa verilirken, aynı taziye ile bağlantılı vaka sayısı ise 128'e çıktı.

Yasak olmasına rağmen taziye düzenlenen mahallede ilk ölüm
26.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:35

Van'ın İpekyolu ilçesinde yasak olmasına rağmen taziye düzenlenen mahallede korona virüsten hayatını kaybeden kadın toprağa verilirken, aynı taziye ile bağlantılı vaka sayısı ise 128'e çıktı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında yasak olmasına ve yapılan uyarılara rağmen İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde Eraygen ailesi tarafından düzenlenen gizli taziye ile bağlantılı vaka sayısının 128 olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ortanca Mahallesi'nde sorumsuzca kurulan taziyede korona virüs kapan ve hastanede tedavi gören bir kadın vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımız Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde toprağa verilmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm uyarılara rağmen Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde Gülçek ailesi tarafından yine evde gizli taziye kurulmuştur. Bundan dolayı Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziye ile bağlantılı vaka sayısı da her geçen gün artarak 35'e yükselmiştir. Yasak olmasına ve tüm uyarılara rağmen taziye kuran M. Gülçek hakkında adli işlem başlatılmış, ayrıca idari para cezası da uygulanmıştır" denildi.

Açıklamada, Van'daki toplam vaka sayısının yaklaşık 478, taburcu olan hasta sayısının da 378 olduğu, tedbir amaçlı karantina altında tutulan toplam sayısının yaklaşık 61 bin, şu anda karantinası devam eden kişi sayısının da yaklaşık 18 bin olduğu bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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