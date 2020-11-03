Yasak olmasına rağmen asker eğlencesinde sokağı kapatıp meşale yaktılar
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Yasak olmasına rağmen asker eğlencesinde sokağı kapatıp meşale yaktılar

03.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:01
Yasak olmasına rağmen asker eğlencesinde sokağı kapatıp meşale yaktılar

BAĞCILAR'DA, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen asker eğlencesi düzenleyip, konvoy yapan bir grup genç, sokağı kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde meşaleler yaktı.

BAĞCILAR'DA, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen asker eğlencesi düzenleyip, konvoy yapan bir grup genç, sokağı kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde meşaleler yaktı. Sokak sakinlerinin durumu bildirmesiyle gelen polis ekipleri, eğlenceyi sonlandırarak grubu dağıttı.

Olay, Pazar akşam saatlerinde Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak sokağı trafiğe kapattı.  Yüksek sesli müzik açan gençler, araçlarından inerek meşaleler yaktı. Meşalelerin dumanı tüm sokağı kaplarken mahalle sakinleri durumdan rahatsız olup gençleri uyardı. Yapılan tüm uyarılara rağmen gençler eğlenmeye devam edince polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, polis aracından anons ederek, dağılmaları yönünde grubu uyardı. Polisin uyarısıyla asker eğlencesi sonlandırılarak, sokak trafiğe açıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 


- İstanbul
Yasak olmasına rağmen asker eğlencesinde sokağı kapatıp meşale yaktılar
Yasak olmasına rağmen asker eğlencesinde sokağı kapatıp meşale yaktılar
Yasak olmasına rağmen asker eğlencesinde sokağı kapatıp meşale yaktılar
Yasak olmasına rağmen asker eğlencesinde sokağı kapatıp meşale yaktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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