Yasak nedeniyle eylemine ara veren ailelerin evlat nöbeti sürüyor
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Yasak nedeniyle eylemine ara veren ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Yasak nedeniyle eylemine ara veren ailelerin evlat nöbeti sürüyor Oğlu teröristler tarafından dağa kaçırılan acılı baba Şevket Bingöl: "Evlatlarımızı mağarada bizleri de kapılarında ölüme terk ettiler" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır...

27.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:54

Yasak nedeniyle eylemine ara veren ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Oğlu teröristler tarafından dağa kaçırılan acılı baba Şevket Bingöl: "Evlatlarımızı mağarada bizleri de kapılarında ölüme terk ettiler"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 268'inci gününe girdi. Oğlu teröristler tarafından dağa kaçırılan Şevket Bingöl, ""Evlatlarımızı mağarada bizleri de kapılarında ölüme terk ettiler" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından yeniden oturma eylemlerine başladı. 2014 yılında Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için evlat nöbetinde olan Şevket Bingöl, "268 gündür buradayım, bu zalimlerin kapısında bekliyorum ki çocuğumu getirsinler. Bunlar zalim, çocuklarımızı götürdüler, nasıl getirsinler zalimler. Çocuklarımızı götürüp Kandil'de mağarada ölüme terk etmiş, bizi de burada kapılarında ölüme terk ettiler. Vicdana gelsinler, ellerini vicdana koysunlar, çocuklarımızı geri göndersinler. Biz bayram görmedik, onlar inşallah hiçbir bayram görmezler. İnşallah çektiklerimizin on katını çekerler. Tuncay oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan, ben hala Diyarbakır'dayım bekliyorum. Sen gelmeden buradan da ayrılmayacağım. Kaç, polis, asker nerede görürsen yanlarına kaç. Burada ceza, işkence yok sizi korkutuyorlar gel" dedi.

Yasak nedeniyle eylemine ara veren ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Kaynak: İHA

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