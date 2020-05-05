Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu
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Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu

Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu
05.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:16

SEYAHAT kısıtlamasının kalktığı Muğla'nın, turistik ilçesi Bodrum'a gelen yabancı plakalı araç sayısında artış yaşandı.

SEYAHAT kısıtlamasının kalktığı Muğla'nın, turistik ilçesi Bodrum'a gelen yabancı plakalı araç sayısında artış yaşandı.Seyahat kısıtlamasının Muğla'da kaldırılmasıyla birlikte Bodrum'un girişinde yapılan trafik uygulaması en üst seviyeye çıkarıldı. İlçeye giren araçları tek tek kontrol eden güvenlik güçleri, vatandaşların adres bilgilerini alarak ateş ölçümü yaptı. Özellikle yabancı plakalı araçlarda artış olduğu gözlenirken, ilçede yazlığı olan vatandaşların gelmeye başladığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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