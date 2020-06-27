Yasak kalktı sahiller doldu
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Yasak kalktı sahiller doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti.

Yasak kalktı sahiller doldu
27.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:20

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti.

YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen birçok İstanbullunun tercihi deniz kenarları oldu.

Sabah saatlerinden itibaren bomboş kalan Arnavutköy sahili de kısıtlamanın sona ermesinin ardından Boğaz havası almak isteyenlerle doldu. Günün geri kalanını  Arnavutköy sahilinde değerlendirmeyi tercih eden vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken, bir kısmı ise banklarda oturarak denizi izledi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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