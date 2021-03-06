Yasak kalktı 'O' ilde insanlar sahilde

Turuncu kategoride bulunan Tekirdağ'da Cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar özlem giderdi. Dışarıya çıkan vatandaşlardan bazıları hastalığın kalıcı olduğunu kimisi ise "Mavi renge dönseydik daha iyi olurdu" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde normalleşmenin başlatılması ile turuncu kategoride bulunan Tekirdağ'da Cumartesi günü gündüz saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı açıklanmıştı. Hafta sonunun gelmesiyle içeriden sıkılan vatandaşlar, şehrin en uğrak yeri olan Süleymanpaşa Sahil boyuna akın etti. Aylar sonra hafta sonu dışarıya çıkan vatandaşlar, sahilde yoğunluk gösterdi. Vatandaşların genel olarak maske taktığı ama sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gözlendi. Kısıtlamanın kalkmasıyla trafikte de yoğunlar oluştu.

Cumartesi akşamı 21.00'a kadar kısıtlamanın kaldırıldığı Tekirdağ'da vatandaşlar uzun bir aradan sonra hafta sonu dışarı çıkmanın keyfini yaşıyor.

"Mavi renge dönseydik daha iyi olurdu"

Çocuğuyla sahile gezmeye çıkan Caner Zımgı, "İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyoruz. Alışmıştık ama güzel oldu. Çocuğu aldık çıktık dışarı dolaşıyoruz. Biraz sonra eve gideceğiz yine de kendi kurallarımızı uygulayacağız. Aslında riskli gruptayız daha. Çok yüksek riskli grupta değiliz ama en azından mavi renge dönseydik daha iyi olurdu" dedi.

"Bu hastalık artık bizimle kalıcı"

Sahilde gezen başka bir vatandaş ise, "Yani bana göre bu hastalık artık bizimle kalıcı. Çünkü niye diyeceksin. Vücut alışacak ve hastalık zamanla yok olacak. Ama tabi ki temizliği, hijyene her şeye dikkat edeceğiz. Ama insanlar sıkıldı artık" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı