Yasak kalktı, Malatyalılar piknik alanlarını doldurdu Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uzun süredir vatandaşların ziyaretine kapalı olan Turgut Özal Tabiat Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uzun süredir vatandaşların ziyaretine kapalı olan Turgut Özal Tabiat Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldı. Mangal ve semaver yakmanın yasak olduğu mesire alanı, çocuk ve yaşlılara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da kalkması ile hareketlendi.

Malatya'da vatandaşların yaz aylarında doğa ile iç içe vakit geçirdiği Orduzu Pınarbaşı'ndaki Turgut Özal Tabiat Parkı, normalleşme süreci ile birlikte hareketlenmeye başlandı. Uzun süredir evde olan Malatyalılar, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreci ile birlikte kendilerini dışarı attı.

Mangal ve semaver yakmanın yasak olduğu mesire alanında, sosyal mesafe kurallarına uyuduğu görülüyor. Vatandaşlar, uzun süredir evde kalmanın verdiği yorgunluğu parkta yürüyüş yaparak atarken, gölet üzerinde hizmet veren su bisikletlerinde de korona önlemleri alındı.

El hijyeni ve dezenfektana önem verilen su bisikletinde, vatandaşlar doğa ile iç içe parkta korona virüsün stresini atıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA