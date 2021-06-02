Yasak kalktı, halı sahalarda yoğunluk başladı
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Yasak kalktı, halı sahalarda yoğunluk başladı

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Spor

- Yasak kalktı, halı sahalarda yoğunluk başladı Halı sahalarda randevu yoğunluğu Malatya'da yeni normalleşmeyle birlikte halı sahalarda randevu yoğunluğu yaşanmaya başladı.

- Yasak kalktı, halı sahalarda yoğunluk başladı

Halı sahalarda randevu yoğunluğu

MALATYA - Malatya'da yeni normalleşmeyle birlikte halı sahalarda randevu yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir hizmet veremeyen halı sahalar tekrar açıldı. 1 Haziran tarihi itibariyle futbol tutkunlarını tekrar ağırlamaya başlayan halı sahalarda ilk günden itibaren randevu yoğunluğu yaşanmaya başladı. Malatya'da da futbol hasretini gidermek isteyen vatandaşlar, halı sahalarda yer bulabilmek için yoğun mesai harcadı.

Halı saha çalışanları mutlu

Halı saha çalışanı Vedat Kocabey, kısıtlamaların sona ermesiyle vatandaşların telefonla arayarak randevu almaya başladığını belirterek, "Yaklaşık 1.5 senedir iş yerlerimiz kapalı. Bir hayli mağdur olduk. Rabbime şükürler olsun bu günleri de gördük. İnşallah bundan sonra sürekli açık kalır ve işlerimize devam ederiz. Çoğunluk yavaş yavaş başladı. Daha 1. ve 2. gün oldu. Şu anda yavaş yavaş müşterilerimiz aramaya başladı. Rabbimin izniyle daha iyi olacak. Gençlerimiz halı sahayı çok özlemişler ki saat 11 gibi hemen geldiler. Şu anda da eğleniyorlar" dedi.

"Halı sahada futbol oynamayı özlemiştik"

Yasakların sona ermesiyle soluğu halı sahada aldıklarını belirten Nurullah Görez isimli vatandaş, "Halı sahada futbol oynamayı özlemiştik. Geldik, yasaklar sona erdi. Sıcak zorlamıyor, özlemiştik" şeklinde konuştu.

Uzun süren hasreti gidermek için halı sahaya geldiklerini belirten Arda Karaçay ise, "Halı sahayı çok özledik. Bir buçuk aydır gelemiyorduk. Saat 10.30 gibi geldik. Hasret gideriyoruz. Mutluyum, arkadaşlarımla birlikteyim" ifadelerini kullandı.

Yasak kalktı, halı sahalarda yoğunluk başladı
Yasak kalktı, halı sahalarda yoğunluk başladı
Yasak kalktı, halı sahalarda yoğunluk başladı
Yasak kalktı, halı sahalarda yoğunluk başladı
Yasak kalktı, halı sahalarda yoğunluk başladı
Yasak kalktı, halı sahalarda yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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