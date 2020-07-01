YASAK KALKTI; BEYKOZ'DA SOSYAL MESAFELİ DÜĞÜN YAPILDI
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YASAK KALKTI; BEYKOZ'DA SOSYAL MESAFELİ DÜĞÜN YAPILDI

Feridun AÇIKGÖZ / KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bir süredir yapılamayan düğünler 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlandı.

YASAK KALKTI; BEYKOZ'DA SOSYAL MESAFELİ DÜĞÜN YAPILDI
01.07.2020 22:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:57

Feridun AÇIKGÖZ/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bir süredir yapılamayan düğünler 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlandı. Beykoz'da yapılan düğünde sosyal mesafe kuralına uyulurken, takılar kutuya konuldu.

Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Beykoz'da dünya evine giren Harun-Özlem Taşkınırmak çiftinin düğününde misafirler sosyal mesafe kuralına uyularak, oturtuldu. Açık alanda yapılan düğün alanının girişine dezenfektan ve uyulması gereken 14 kuralın yer aldığı tablo konuldu. Çiftin düğününde takılar kutuya bırakıldı. 

Kaynak: DHA

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