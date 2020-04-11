Yasak hizmete engel değil Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına yetişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına yetişti. Tüm BESAŞ bayilerinde ekmek satışı kesintisiz yapılırken, sıcak yemek, pazar filesi, erzak ve hijyen kolisi dağıtımları ile evde bakım hizmetleri aksamadan devam etti.