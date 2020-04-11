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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Yasak hizmete engel değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına yetişti.

11.04.2020 22:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:59
Yasak hizmete engel değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına yetişti. Tüm BESAŞ bayilerinde ekmek satışı kesintisiz yapılırken, sıcak yemek, pazar filesi, erzak ve hijyen kolisi dağıtımları ile evde bakım hizmetleri aksamadan devam etti.

Kaynak: Dunya.com

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