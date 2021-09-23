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Yasak günde ördek avladı cezadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yasak günde ördek avladı cezadan kaçamadı

Edirne'de yasakların devam ettiği günde ve belgesiz olarak ördek avlayan 1 kişiye idari işlem uygulandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de yasakların devam ettiği günde ve belgesiz olarak ördek avlayan 1 kişiye idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekipleri, Gölbaba mevkiinde yaptıkları denetimde 1 kişinin yasak günde ve belgesiz olarak avlandığını belirledi. Avlanan 2 ördeğe el konulurken, yasak günde ve belgesiz olarak avlanan kişiye idari işlem yapıldı. - EDİRNE

Yasak günde ördek avladı cezadan kaçamadı

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