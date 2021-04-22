Yasak geldi, Adapazarı'nda pazarların tarihleri değişti
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Yasak geldi, Adapazarı'nda pazarların tarihleri değişti

Yasak geldi, Adapazarı'nda pazarların tarihleri değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı'nın 23 Nisan'ı da kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Adapazarı'nda Cuma günü kurulan 4 farklı pazarın tarihi 22 Nisan Perşembe'ye alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın 23 Nisan'ı da kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Adapazarı'nda Cuma günü kurulan 4 farklı pazarın tarihi 22 Nisan Perşembe'ye alındı.

İçişleri Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yasak kararını açıkladı. Bu kapsamda haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta 23 Nisan Cuma günü de eklendi. 23, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokak kısıtlaması sebebiyle Adapazarı'nda kurulan 4 halk pazarının tarihi, bu hafta için değiştirildi. Adapazarı Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında, 23 Nisan Cuma günü kurulan Yağcılar ve Hızırtepe Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ile 15 Temmuz Camili Mahallesi ve Mithatpaşa Mahallesi Açık Pazaryeri'nin bu hafta 22 Nisan Perşembe günü kurulacağı açıklandı. - SAKARYA

Yasak geldi, Adapazarı'nda pazarların tarihleri değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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