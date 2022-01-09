Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Yeni bölüm fragamanı yayınlandı mı?

Yasak Elma neden yeni bölüm yok? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fox TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü merak konusu olmuş durumda. 9 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler, filmler var? Kanal D, Fox TV, Star Tv,ATV, TRT 1, TV8 ve Show TV yayın akışı listesi

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Severek izlenen Yasak Elma dizisinin takipçileri Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Yasak Elma FOX TV'nin bu haftaki yayın akışında da yer almıyor. Yılbaşı haftası olması nedeniyle dizilerin büyük bir bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Fox TV tarafından alınan karar doğrultusunda Yasak Elma, bu hafta da yayınlanmayacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisi 17 Ocak Pazartesi günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 127. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA 126. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru, Yıldız'ı inandırmak için Ömer'le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay'la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar. Kumru'nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru'nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

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